Black Myth Wukong: rivelata la longevità del titolo

Lo sviluppatore cinese Game Science ha colto tutti quanti di sorpresa quando, in agosto, ha annunciato il suo prossimo RPG, Black Myth: Wukong. Il gioco, mostrato da subito con un trailer gameplay esteso, ha colpito immediatamente i videogiocatori per la sua grafica incredibile e per i combattimenti dinamici e coinvolgenti, generando moltissimo hype tra gli appassionati. Anche se sembra comunque che il gioco sia ancora in fase non molto avanzata del suo sviluppo e quindi ben lontano dalla sua data di rilascio, alcuni dettagli cominciano a venire alla luce.

In una intervista con IGN infatti, Feng Ji, produttore del gioco, ha rivelato quale sarà la longevità del titolo, che si attesterà almeno intorno alle 15 ore. Inoltre, per evitare che i giocatori possano annoiarsi, Ji ha annunciato anche che il team di sviluppo sta lavorando moltissimo sulla varietà dei nemici che il nostro personaggio dovrà affrontare. Attualmente, secondo le parole del produttore, si sta puntando a un centinaio tra nemici comuni, boss e mostri da sconfiggere.

Black Myth: Wukong è in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale. Per quanto gli sviluppatori abbiano affermato di aspettarsi di riuscire a concludere il gioco in un lasso di tempo ragionevole, nessuna informazione più specifica su questo titolo RPG è stata ancora condivisa.