Chris Hemsworth: Thor Love and Thunder non sarà il suo ultimo film MCU

Dopo il ritiro dall’MCU di Robert Downey Jr. e Chris Evans, molti fan stanno speculando se anche Chris Hemsworth avrebbe o no abbandonato il mantello da Vendicatore. Anche se Black Window (interpretata da Scarlett Johannsson) è morta in Avengers Endgame, i fan stanno ancora aspettando di vedere se il suo tanto atteso film da solista sarà il suo ultimo nei panni di Natasha Romanoff o no.

Nel frattempo, durante una recente intervista con Elle Man, Chris Hemsworth ha finalmente parlato del suo futuro nell’MCU quando gli è stato chiesto del suo presunto ritiro. Il 37enne attore australiano ha immediatamente smentito la voce esprimendo chiaramente la sua volontà di continuare a interpretare il Dio del Tuono anche dopo l’attesissimo Thor Love and Thunder:

“Sei pazzo?! Non ho intenzione di andare in pensione (ride). Thor è troppo giovane per questo. Ho solo 1500 anni! Non è sicuramente il film in cui dirò addio a questo personaggio. Almeno lo spero.”



Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi (Jojo Rabbit) su una sceneggiatura scritta da lui e Jennifer Kaytin Robinson (Someone Great), che sarà il seguito del sequel di Waititi del 2017 Thor: Ragnarok. Il premio Oscar Natalie Portman tornerà nei panni di Jane e ora brandirà il potente Mjolnir. Chris Hemsworth e Tessa Thompson torneranno rispettivamente nei panni di Thor e Valkyrie. Il premio Oscar Christian Bale (trilogia de Il cavaliere oscuro) interpreterà l’antagonista principale del film. La trama femminile di Thor è basata sulla serie di Jason Aaron in “The Mighty Thor” in cui Jane Foster, colpita dal cancro, assume il ruolo e i poteri di Thor.

Thor e Valkyrie sono stati visti l’ultima volta nel film di maggior incasso di quest’anno Avengers: Endgame, con il dio del tuono che affida le sue responsabilità di re di Asgard a Valkyrie mentre si unisce ai Guardiani della Galassia nella loro prossima missione. Secondo Vin Diesel, i Guardiani potrebbero anche fare un’apparizione nel quarto film di Thor. Originariamente previsto per il debutto nel novembre 2021, Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale il 25 marzo 2022.