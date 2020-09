Forward to the Sky: rimandata al 2021 la versione per Switch

Lo sviluppatore Animu Game e l’editore Cosen sono stati costretti ad annunciare che la versione per Nintendo Switch di Forward to the Sky, prevista per il 2020, è stata rimandata ai primi mesi del 2021. Bisognerà quindi attendere di più per vedere l’action adventure in terza persona, che per PC è disponibile dal 2015 (via Steam) anche sulla console della casa giapponese.

In questo titolo si impersona una Principessa che dovrà combattere, risolvere indovinelli e complicati puzzle, evitando insidiose trappole nelle rovine di una torre, salendo di livello in livello per raccogliere dei frammenti di cristallo e svelare la misteriosa storia della Torre nel Cielo, una storia di felici epoche passate che più nessuno, però, ricorda, e che verrà alla luce solo riuscendo a raggiungerne l’ultimo piano!

Nonostante il rinvio, la versione per Switch di Forward to the Sky sarà giocabile nei prossimi eventi giapponesi dedicati al gaming, come il Digital Game Expo 2020 che si terrà ad Akihabara, Tokyo, il prossimo 29 novembre. Inoltre Animu Game e Cosen hanno annunciato i nomi dei doppiatori che presteranno la loro voce ai personaggi del gioco: Tamako Miyazaki (già nota per il suo ruolo di Iori Kobayashi nell’anime Tamayomi) interpreterà la Principessa, mentre Megumi Sakuragi sarà la Strega e il Cristallo. La colonna sonora del titolo sarà interpretata da Mao Amatsuka, che ha già lavorato con Animu Games, cantando la colonna sonora del videogioco Panty Party.