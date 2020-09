Dune: ecco il trailer del nuovo film di Villeneuve

Il trailer di Dune, l’epopea fantascientifica del regista Denis Villeneuve è finalmente uscito, dandoci il nostro primo assaggio dell’atmosfera meravigliosamente cupa e dell’azione ambientata nel deserto che è destinata ad illuminare i cinema alla fine dell’anno. A parte le varie introduzioni dei personaggi, il trailer ha anche fatto debuttare il primo filmato dei famigerati vermi della sabbia, e i fan sono rimasti assolutamente incantati da ciò che è stato mostrato. Il film, prodotto dalla Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures, è un adattamento per il grande schermo dell’omonimo celebre best seller di Frank Herbert.

“Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.”

Nel cast troviamo Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Villeneuve dirige Dune da una sceneggiatura scritta da lui insieme a Jon Spaihts e Eric Roth, basata sull’omonimo romanzo di Frank Herbert. Villeneuve è anche produttore del film insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

Inoltre il regista collabora per la prima volta con il direttore della fotografia Greig Fraser, la costumista Jacqueline West, il secondo costumista Bob Morgan e il coordinator delle controfigure Tom Struthers. Il compositore Hans Zimmer ha realizzato la colonna sonora. Dune, girato in Ungheria e Giordania, arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche. Per scoprire tutte le novità su film e serie tv potete consultare la sezione Movies del nostro sito.