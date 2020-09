Unto the End: ecco il nuovo trailer!

Sono passati già tre anni da quando, nel 2017, 2 Ton Studios ha annunciato per la prima volta Unto the End, un gioco d’avventura a piattaforme in 2D che dovrebbe narrare il disperato viaggio di ritorno verso casa di un guerriero, che si troverà ad avere a che fare, però, con molti nemici e con le insidie di una natura innevata che sembra fare di tutto per ostacolarlo.

Ora, in occasione di EGX Digital, l’evento annuale di Eurogamer che quest’anno si terrà in digitale a causa della pandemia da Covid-19, lo studio di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer per il gioco, con alcune immagini mai viste prima, nemmeno in occasione del rilascio di un gameplay della versione alpha, lo scorso anno.

Nonostante le dinamiche del combattimento sembrino richiamare un po’ quelle dei videogiochi hack-and-slash, lo studio insiste nel definirle “uniche nel loro genere“. Sembra infatti che nei combattimenti si richiederà ai giocatori di saper leggere le mosse dei loro avversari, e di pianificare i loro attacchi di conseguenza, in combattimenti che potranno essere sia uno contro uno che di gruppo.

Lo studio si vanta anche di aver cercato di rendere questo titolo il più possibile sfidante per i giocatori: non sarà facile combattere e migliorare le proprie abilità in un ambiente difficile e inospitale, incontrando bestie umanoidi o enormi, mostruosi, terribili vermi (come quello che potrete vedere nel trailer qui sotto).

Unto the End è ancora in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), e arriverà anche su Xbox Game Pass. Anche se non è stata ancora annunciata una data di rilascio, sembra proprio che il titolo sarà pronto all’uscita entro il 2020. Se non vedete l’ora di metterci le mani sopra, continuate a seguirci per rimanere informati su tutti gli aggiornamenti!