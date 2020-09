Candyman è stato posticipato al 2021

Dopo la notizia che la Warner Bros. ha deciso di posticipare nuovamente l’uscita dell’attesissimo Wonder Woman 1984, la Universal Pictures ha deciso di ritardare ancora una volta l’uscita di Candyman di Nia DaCosta dalla sua ultima data di uscita di ottobre a una data non specificata del 2021, stando a quanto riportato su Deadline. La regista emergente Nia DaCosta (Little Woods) dirige e co-scrive questa incarnazione contemporanea del classico di cult.

“Per tutto il tempo che i residenti possono ricordare, i progetti abitativi del quartiere Cabrini Green di Chicago sono stati terrorizzati da una storia di fantasmi su un assassino soprannaturale con un gancio per mano, facilmente evocato da coloro che osano ripetere il suo nome cinque volte in uno specchio. Ai giorni nostri, un decennio dopo che l’ultima delle torri Cabrini fu abbattuta, l’artista visivo Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) e la sua ragazza, la direttrice della galleria Brianna Cartwright, decidono di trasferirsi in loft di lusso a Cabrini, ora abitato da millennial in ascesa. Con la carriera pittorica di Anthony sull’orlo dello stallo, un incontro casuale con un veterano di Cabrini Green (Colman Domingo) espone Anthony alla natura tragicamente orribile della vera storia dietro Candyman. Ansioso di mantenere il suo status nel mondo dell’arte di Chicago, Anthony inizia ad esplorare questi macabri dettagli nel suo studio con una nuova ispirazione per i dipinti, aprendo inconsapevolmente una porta ad un passato complesso che scatena una terrificante ondata di violenza che lo mette in rotta di collisione con il destino.”

Il film è presentato da Universal Pictures, Metro Goldwyn Mayer Pictures e Monkeypaw Productions, in associazione con BRON Creative. Candyman è diretto da DaCosta e prodotto da Ian Cooper (USA), il presidente di Monkeypaw Win Rosenfeld e Jordan Peele. La sceneggiatura è di Peele & Rosenfeld e DaCosta. Il film è basato sul film Candyman del 1992, scritto da Bernard Rose, e il racconto “The Forbidden” di Clive Barker. I produttori esecutivi del film sono David Kern, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.