Ghost Recon Breakpoint: nuovo trailer

Durante l’evento UbiFoward, abbiamo potuto dare un’occhiata ad un nuovo trailer dell’imminente Ghost Recon Breakpoint Red Patriot – The Return of the Bodarks. Il video mostra un bel po’ di storia, che vede i giocatori in azione per fermare un ladro, il maggiore Pyotr Bukharov e il suo gruppo, il Raven’s Rock. Potete ovviamente dare un’occhiata a tutto questo alla fine dell’articolo.

Nell’episodio 3 dovrete affrontare una delle più grandi minacce del fantasma: il gruppo separatista russo Raven’s Rock, per l’appunto, e i loro agenti, i Bodark. I giocatori avranno accesso a una nuova classe, una nuova mappa PVP e altro ancora.

Red Patriot uscirà il 15 settembre per Playstation 4, Xbox One e PC; potete per altro già ritirare una copia del gioco su Amazon. Il precedente aggiornamento per Ghost Recon Breakpoint rilasciato a luglio lasciava i compagni di squadra AI come opzione per i giocatori solitari. Chiunque salti nel gioco da solo può decidere con una semplice opzione di menu di aggiungere o rimuovere i compagni di squadra AI in qualsiasi momento, così puoi scegliere di diventare un ladro o costruire una squadra a tuo piacimento. Nell’aggiornamento erano inclusi anche più contenuti PvP di Ghost War e alcuni miglioramenti della qualità della vita.

Un precedente aggiornamento di marzo ha permesso ai giocatori di combattere al fianco di Sam Fisher in una nuovissima avventura per fermare “The Strategist“, che ha rapito specialisti militari in tutto il mondo. La prima missione dell’aggiornamento di Ghost Recon Breakpoint Deep State è gratuita, ma è necessario il Pass Anno 1 per giocarci nella sua interezza. Inoltre, le nuove classi Ingegnere ed Echelon sono state introdotte e rese gratuite per tutti.

Detto questo, vi lasciamo con il nuovo trailer del gioco: