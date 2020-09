Risk of Rain 2: nuovo aggiornamento in arrivo

Risk of Rain 2 di Hopoo Games è uscito dall’early access il mese scorso, passando allo stato 1.0 e ottenendo forti elogi dalla critica. Lo sparatutto roguelite ha avuto successo sin dal suo primo accesso anticipato, ma cosa ha pianificato lo sviluppatore per il futuro? In un nuovo post su Steam, sono stati delineati i piani per rilasciare un altro aggiornamento gratuito dei contenuti.

Questo in particolare pare essere speciale, perché presenterà il contenuto interno che doveva in teoria essere tagliato durante lo sviluppo:

“Siamo incredibilmente appassionati del gioco, e ci sono così tante cose che volevamo fare durante l’early access e che invece non abbiamo ancora avuto il tempo di fare. Il nostro obiettivo per questo aggiornamento dei contenuti è completare il contenuto interno che abbiamo dovuto tagliare, e fare un altro passaggio al feedback dei giocatori. Non abbiamo una tabella di marcia o una data di rilascio per questo aggiornamento, e molto probabilmente avrà un aspetto leggermente diverso dagli altri aggiornamenti che abbiamo avuto durante l’accesso anticipato. Fateci sapere se c’è qualcosa che vorresti fosse incluso in questo aggiornamento. “



Nel frattempo, verranno assunti altri membri del team di sviluppo. Tuttavia, Hopoo ha piani più ambiziosi per il futuro di Risk of Rain 2. Si tratta di espansioni a pagamento dello sviluppatore che verranno rilasciate “solo 1-2 volte l’anno” e presenteranno contenuti con “più aggiornamenti di contenuti in termini di dimensioni”. Il piano attuale è quello di avere un tema per ogni espansione e costruire contenuti attorno a questo.

La ragione per la vendita di espansioni a pagamento è semplice: Hopoo vuole assumere più sviluppatori e questo pagherà quei costi insieme al costo del porting della console. Si ritiene inoltre che “Un pacchetto di espansione di grandi dimensioni sarà molto più propenso a coinvolgere nuovamente i giocatori in Risk of Rain 2.

I giocatori possono comunque aspettarsi che le correzioni di bug, le modifiche al bilanciamento e le caratteristiche della qualità della vita siano patch gratuite. Lo sviluppatore sta anche cercando di avere una qualche forma di supporto al modding, anche se sta ancora cercando di capire la “forma esatta” di esso. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.