Burn the Witch: nuovo trailer per il film di Tite Kubo

Tite Kubo è tornato di recente, e lo ha fatto in grande stile, sulle pagine di Weekly Shonen Jump con il suo Burn the Witch, una breve serie manga in quattro capitoli nata da una one-shot del luglio 2018, ambientata nello stesso universo del vero capolavoro del maestro, Bleach. Le protagoniste della storia sono due streghe, Noel Niihashi e Ninny Spangcole, che vivono a Reverse London. Qui le due lavorano per la Wing Bind, un’organizzazione del Ramo Occidentale della Soul Society, che si occupa di proteggere e gestire i draghi, tenendoli lontani dalla gente. Queste creature purtroppo, invisibile per la maggior parte delle persone, sarebbero connesse al 72% delle morti che si sono verificate storicamente nell’intera metropoli di Londa.

Proprio ieri, in concomitanza con l’annuncio del rinnovo del manga di Burn the Witch per una seconda stagione, è arrivato anche il nuovo trailer (che potete vedere qui sotto) dell’adattamento anime, un film che farà il suo esordio nei cinema giapponesi il prossimo 2 ottobre, e che verrà trasmesso in streaming, con sottotitoli in inglese, su Crunchyroll in Nord, Centro e Sud America, Europa, Oceania, Africa e Medio Oriente.

La versione in streaming verrà suddivisa in episodi, che avranno delle leggere differenze rispetto al lungometraggio proposto in Giappone, anche se non è ancora chiaro quali saranno. Intanto in questo nuovo trailer possiamo goderci qualche immagine completamente inedita (tratta dal quarto capitolo del manga, che esce oggi, nel 41esimo numero di Weekly Shonen Jump).

Anche voi non vedete l’ora di guardare il nuovo capolavoro del maestro Kubo? L’attesa è quasi terminata! Burn the Witch sta arrivando!