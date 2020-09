Final Fantasy XVI potrebbe essere annunciato all’evento PS5

Sony ha di recente annunciato che mercoledì 16 settembre alle ore 22 (ora locale) verrà trasmesso l’evento dedicato a PS5. Nonostante ancora non si sappia nulla sui contenuti che lo showcase conterrà, già corrono dei rumor riguardanti un possibile annnuncio di Final Fantasy XVI.

La prima indiscrezione è partita da Twisted Voxel, che ha scritto un articolo prevedendo l’arrivo del sedicesimo capitolo della storica saga fantasy. La motivazione nasce dal fatto che il Brand Manager di Final Fantasy ha retweettato il post dedicato alla trasmissione. Questo accadimento è sempre stato seguito da un reveal di uno dei JRPG.

Secondariamente, Imran Khan, un ex game insider ha pubblicato un messaggio in cui crede che sarebbe un ottimo momento per una possibile pubblicazione di Square Enix.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire se queste voci di corridoio sono infondate oppure si riveleranno realtà. E voi?

Seems like it would be a good time for it, yeah.

— Imran Khan (@imranzomg) September 12, 2020