Destiny 2: di nuovo Xur

Xur è tornato ancora una volta in Destiny 2 di Bungie, dopo una settimana in cui molti dei venditori planetari hanno decisamente mangiato la polvere. Per fortuna, Xur sta bene e può essere trovato nella Winding Cove nella zona morta europea. Rimarrà lì fino al ripristino settimanale di domani.

L’arma esotica disponibile questa settimana è The Prospector, un lanciagranate pesante che costa 29 frammenti leggendari. Può essere attivato in modalità completamente automatica tenendo premuto il grilletto. Tuttavia, le sue granate si attaccano anche alle superfici e possono incendiare i bersagli. Dopo aver sparato, rilascia semplicemente il grilletto per farli esplodere tutti in una volta.

L’equipaggiamento esotico disponibile questa settimana include Ophidia Spathe (forziere del cacciatore), Doom Fang Pauldron (guanti dei titani) e The Stag (elmo degli stregoni), ciascuno per 23 frammenti leggendari. Doom Fang Pauldron è consigliato per Sentinel Titans, soprattutto perché le uccisioni corpo a corpo del Vuoto conferiscono energia Super. Insomma, anche stavolta non c’è di che annoiarsi.