Borderlands 3 riceverà un update gratis per next-gen

In un momento in cui le software house sono divise se rendere la compatibilità tra vecchia e nuova generazione a prezzo pieno oppure ridurre il costo dei loro titoli, Gearbox ha deciso di spiazzare tutti ed annunciare che Borderlands 3 avrà un upgrade completamente gratuito per le versioni next-gen.

Ovviamente, tutti coloro che già dispongono della copia per le, quasi, vecchie console saranno coloro che non dovranno più pagare nulla. Oltre ad un miglioramento gratis, in cui la risoluzione verrà incrementata a 4K e 60 FPS, ci sarà l’introduzione della modalità split-screen fino a quattro giocatori.

L’ultima feature menzionata, sarà aggiunta in tutte le piattaforme dove è disponibile Borderlands 3.

