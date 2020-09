Ghost Recon Breakpoint: nuovi contenuti in Red Patriot

Durante l’Ubisoft Forward di settembre abbiamo avuto l’occasione di dare un primo sguardo alla nuova espansione di Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot – The Return of the Bodarks. Nel filmato, è possibile osservare un po’ di storia ed alcuni nemici che dovremo affrontare in questa nuova avventura.

E non è tutto: ci saranno diverse implementazioni che miglioreranno ed espanderanno la nostra partita in Ghost Recon Breakpoint. Prima fra tutte, è la modalità di gioco PvP. In quest’ultima potremo sfidare altri utenti come noi. Secondariamente, saranno aggiunti nuovi agenti.

La data d’uscita del contenuto scaricabile è fissata per domani, 15 settembre, per tutte le piattaforme. Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di provarla, e voi?