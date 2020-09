CSGO: FalleN esce dai MIBR a seguito delle nuove decisioni del team

FalleN, noto giocatore professionista di Counter-Strike: Global Offensive (o CSGO) ha richiesto alla sua squadra di essere rimosso dalla line-up a partire dalla giornata di oggi. Il veterano ha speigato tutta la situazione in un TwitLonger.

Nello specifico, la decisione del professionista è arrivata a seguito delle recenti decisioni che i MIBR hanno apportato al roster di CSGO. FalleN è stato scontento di tutte le mosse attuate dall’organizzazione, ragion per cui ha deciso di fermare in tronco i rapporti con la squadra.

Il pro player, tuttavia, non ha detto che è finita qui. Infatti, le intenzioni dell’uomo sono quelle di prendersi un po’ di tempo per pensare al futuro e realizzare come continuare la sua carriera.

Noi di GamesVillage.it vorremmo dare i nostri auguri ed al veterano i nostri auguri più sinceri per la prossima stagione Esports dello shooter di Valve.