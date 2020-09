Tennis World Tour 2: rivelati gli atleti nel titolo

A pochi giorni dall’uscita di Tennis World Tour 2, NACON e Big Ant Studios sono lieti di rivelare i 38 tennisti disponibili nel gioco, la cui release ufficiale è fissata per il 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e per il 15 ottobre su Nintendo Switch Tennis World Tour 2 vi permette di giocare come i più grandi campioni del mondo del tennis. Da Rafael Nadal ad Ashleigh Barty, Roger Federer e “leggende” come Marat Safin e Gustavo Kuerten (disponibili con il pre-order gioco). Tennis World Tour 2 include una lista impressionante di giocatori.

Ecco l’esperienza di gioco che offrirà il titolo:

Nuove caratteristiche molto attese : la possibilità di giocare partite di doppio con un massimo di 4 giocatori in locale e online, una modalità competitiva, un sistema di servizio migliorato e una nuova meccanica di cronometraggio dei tiri

: Carriera, Partita veloce, Online, Torneo, Partita classificata e Tie Break Tens Diversi campi ufficiali: Manolo Santana del Mutua Madrid Open, OWL ARENA di Halle o i 3 campi del Roland-Garros: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu.

Con un gameplay più realistico e la possibilità di giocare come le più grandi star del tennis in competizioni di fama mondiale, il titolo è una simulazione fatta per soddisfare sia gli appassionati di tennis che i gamer più esigenti. Inoltre, in calce alla notizia, è disponibile un’immagine contenenti gli Atleti che saranno giocabili nell’opera videoludica: