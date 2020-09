One Piece: ci sarà un altro Mugiwara dopo Jinbe!

Il decimo numero di One Piece Magazine è previsto per il 16 settembre, ma alcune anticipazioni hanno già raggiunto i fan che saranno sicuramente eccitatissimi dalle rivelazioni che li attendono. Secondo quanto riportato infatti, il maestro Eiichiro Oda avrebbe deciso rivelare un dettaglio a lungo atteso su Cappello di Paglia e la sua ciurma, e sul quale i fan stavano da tempo facendo le teorie più disparate: bisogna aspettarsi l’ingresso di un nuovo personaggio nella ciurma di Luffy dopo Jinbe, o la Thousand Sunny è ormai al completo?

Sembra proprio che il futuro Re dei Pirati avrà un altro nakama: Oda è infatti tornato al primo capitolo del manga, Romance Dawn, pubblicato nell’ormai lontano 1997, e ha spiegato che quando Luffy dice di voler trovare dieci persone per la sua ciurma non starebbe includendo se stesso nel discorso. In questo momento dunque, escludendo il capitano, i Mugiwara contano nove elementi: Roronoa Zoro, che è stato il primo compagno di Luffy, Nami che si aggrega ufficialmente solo dopo la saga di Arlong Park, Usop, salito a bordo dopo lo scontro contro Kuro, Sanji Vinsmoke che decide di unirsi agli altri dopo i fatti del Baratie, TonyTony Chopper che sale sulla Going Merry dopo la saga di Drum, Nico Robin, arrivata dopo l’arco narrativo di Alabastra, Franky che si unisce alla ciurma dopo le saghe di Water 7 ed Enies Lobby, Brook arrivato sulla Thousand Sunny dopo Thriller Bark, e infine Jinbe, che si è potuto aggregare ufficialmente alla ciurma solo nella saga di Wano, ma che aveva giurato la sua fedeltà a Luffy già durante Whole Cake Island.

Quale sarà l’identità del nuovo Mugiwara? Sicuramente questa rivelazione di Oda non farà che scatenare il fandom di One Piece, sempre pronto a nuove teorie. Ad ogni modo i fan avranno anche altri elementi a cui pensare: sempre nel prossimo volume del magazine ufficiale sembra verrà rivelata una qualche connessione tra l’enorme cappello di paglia visto nella cella frigorifera di Marie Geosie e la profezia di Madame Shyarly riguardo la distruzione dell’isola degli Uomini Pesce. Inoltre sul magazine si potranno vedere i primi concept di Oda per la ciurma di Luffy, oltre che per i personaggi di Jinbe e di Zoro.

Nel frattempo però tutti progetti connessi al capolavoro di Eiichiro Oda procedono spediti, a partire dal manga, che l’autore ha dichiarato più di una volta di voler terminare nel giro di cinque anni, all’anime, per arrivare al live action prodotto da Netflix (che forse ha trovato il suo Sanji?).