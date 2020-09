Brawl Stars: disponibile la season 3

La settimana scorsa vi avevamo mostrato le novità in arrivo su Brawl Stars, attraverso l’epidodio Brawl Talk con Ryan e Daniel. E da oggi 14 settembre, la terza stagione del titolo Supercell, a tema Starr Park è disponibile. Tra le novità introdotte c’è il nuovo brawler cromatico, Colette. Queste sono le sue abilità:

Attacco – Onere Fiscale:

Quando spara i suoi colpi, Colette ha solo una cosa in mente: riprendersi ciò che è dovuto. Inoltre, più salute ha il suo avversario, maggiore sarà la tassa che dovrà pagare!

Danni: 35% – Portata: Lunga – Velocità di ricarica: Normale – Danni a bersagli specifici: 1000

Super – Riscossione:

Colette scatta in avanti e indietro, causando a chiunque incroci dei danni la cui quantità dipende dalla salute massima della vittima.

Danni: 20% – Danni a bersagli specifici: 1000 – Portata: molto lunga

Ma come vi avevamo fatto già sapere, arrivano anche tante altre novità, a partire dalle skin (la prima, sbloccabile subito con il pass e Pocho Starr) fino alla skin di Colette al livello 70. Poi pin esclusivi e tanto altro, come potete vedere nel video qui sotto, che è stato caricato sui canali social di Brawl Stars per celebrare l’arrivo di questa terza stagione, Starr Park.