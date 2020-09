Overwatch League: Fleta è il nuovo MVP

Il giocatore sudcoreano Byung-sun “Fleta” Kim degli Shanghai Dragons è stato nominato come nuovo MVP della Overwatch League, il torneo di punta dello sparatutto targato Blizzard. Era dal 2018 che un professionista asiatico non riusciva ad ottenere il riconoscimento all’interno della competizione.

Il primo, nel 2018, fu Bang “Jjonak” Sung-hyeon support per i New York Excelsior. L’anno dopo, è stato il celebre Jay “Sinatraa” Won a reclamare il titolo di membro più proficiente dell’intera Overwatch League.

Sicuramente un grande traguardo per Fleta e per la sua squadra, soprattutto se pensiamo al fatto che nella prima edizione dello show non riuscirono a collezionare nemmeno una vittoria.

Noi di GamesVillage.it vorremmo rinnovare i nostri auguri al pro player.

