Ghost of Tsushima: i Game Producer erano preoccupati del setting nipponico

Si ritorna a parlare di una delle esclusive che ha fatto decisamente parlare di sé, ci riferiamo a Ghost of Tsushima, titolo disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi solo su PlayStation 4, sviluppato da Sucker Punch. Ebbene, durante una recente intervista al PAX Online, Brian Flaming, Game Producer, rivela che nell’azienda erano seriamente preoccupati di proporre al pubblico un prodotto che avesse un setting giapponese.

Ecco le parole del Game Producer:

Non sapevamo: potevamo farlo? e, cosa ancora più importante, potevamo convincere Sony Japan che potevamo farlo? Ok, se non riusciamo a convincere Shuhei Yoshida che in realtà era la persona da cui siamo andati, che questa era una buona idea e che potevamo farlo, ovviamente con molto aiuto, allora non potevamo farlo. Quindi il Game Pitch non è stato ampiamente condiviso all’interno di Sucker Punch. Erano forse sei o sette persone a saperlo, e abbiamo fatto un incontro con Yoshida e Scott Rhode prima di tutto per esaminare la questione, perché eravamo così nervosi per il fatto che una squadra occidentale si occupasse di questo materiale.

È stato grazie alla forza dell’incoraggiamento di Yoshida che ci siamo imbarcati in questo viaggio. In un certo senso, abbiamo valutato le nostre preoccupazioni e credo che Yoshida ci abbia incoraggiato e credo che i suoi consigli siano stati molto saggi. Come sapete, può essere davvero molto utile. È un ragazzo molto saggio.