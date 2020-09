Capcom Cup 2020: AngryBird si qualifica senza perdere un set

Il duo dei NASR composto da Adel “Big Bird” Anouche e Amjad “AngryBird” Alshalabi ha dominato la maggior parte del torneo Capcom Pro Tour per le regioni dell’Europa dell’Est e Medio Oriente. Tuttavia, è stato AngryBird a raggiungere la prima posizione, vincendo per ben 3-1, ottenendo l’accesso alla Capcom Cup 2020.

I ragazzi, provenienti dagli Emirati Arabi, non hanno perso un singolo match fino alla fase della top 8. Sicuramente un ottimo risultato, ma anche un segnale pericoloso per tutti coloro che dovranno competere con i due alla Capcom Cup 2020.

Potete guardare nuvamente la clip della vittoria, ottenuta contro il russo duwactik, dall’account Twitter uffficiale di Capcom Fighters.

Noi di GamesVillage.it vorremmo rinnovare i nostri auguri ai ragazzi e non vediamo l’ora di vedere la loro performance all’evento principale.

We have our Champion for tonight! @FGC_Angrybird wins over @imduwactik with a 3-1 win!#CPT2020

📺: https://t.co/t4GGgezqj3https://t.co/PKc7WCDRSmhttps://t.co/jUUoXy65Edhttps://t.co/hb490hZXJX https://t.co/Nx3mIEYsP3 pic.twitter.com/dY6XYUKcLI

— Capcom Fighters (@CapcomFighters) September 13, 2020