Genshin Impact: pubblicato un nuovo story trailer

Genshin Impact torna a mostrarsi con alcuni dettagli della storia. MiHoYo ha infatti pubblicato un nuovo teaser trailer animato sulla storia del gioco, dal titolo “The Boy and the Whirlwind”, che potete vedere qui sotto.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che il JRPG online free-to-play di MiHoYo sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PlayStation 4, PC, iOS e Android, con anche una versione Switch pianificata.

Queste le caratteristiche di Genshin Impact attraverso il Playstation Store:

Uno sconfinato ambiente di gioco open world

Corri, arrampicati e sorvola un meraviglioso mondo aperto a tua completa disposizione, pieno di panorami mozzafiato da ammirare, avvincenti sfide da affrontare e una varietà di culture da scoprire e conoscere.

Sistema di combattimento elementale

Sfrutta il potere degli elementi per scatenare terribili forze primordiali e infliggere danni inimmaginabili. Dimentica i tradizionali giochi hack and slash; Genshin Impact inaugura una nuova era all’insegna di combattimenti in cui l’astuzia è importante tanto quanto la forza bruta.

Una storia coinvolgente piena di personaggi accattivanti

Vivi infinite avventure insieme a una moltitudine di personaggi unici che si uniranno a te durante il cammino. Quali sorprese ti attendono in questo nuovo mondo sconosciuto?

Modalità cooperativa

Fai squadra con i tuoi amici per scatenare sempre di più la furia degli elementi e affronta impegnativi domini per ottenere ricche ricompense.

Colonna sonora rilassante

Fatti cullare dai magnifici suoni di Teyvat e rilassati mentre esplori l’immenso e idilliaco mondo che ti circonda.