La nuova patch per il driver del kernel AMDGPU per Linux aggiunge il supporto alle interfacce USB-C per Sienna Cichlid, noto anche come Navi 21 o Big Navi GPU. Anche se il supporto è per le GPU Navi 21 / Big Navi, non significa che tutte le varianti riceveranno supporto e rispettivi connettori.

Fino ad ora, l’unica scheda grafica AMD a ricevere il supporto per i connettori USB-C era la Radeon Pro W5700, una scheda grafica per workstation dotata di una porta USB-C. Sulla base dell’ultima patch per il driver del kernel AMDGPU per Linux, sembra che non sarà più una funzionalità dedicata per le schede grafiche per workstation ma che anche le schede grafiche di gioco Radeon RX inizieranno ad arrivare.

L’aumento della popolarità dei monitor USB-C nel mercato, sembra essere un motivo sufficiente per AMD per considerare l’aggiunta di connettori USB-C sulle schede grafiche. Inoltre, l’USB-C di AMD potrebbe anche essere più utile di Virtualink USB-C di Nvidia, poiché non verranno utilizzati solo per le cuffie VR.