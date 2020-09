Soredake ga Neck: ecco l’anime di Noboru Iguchi

Grazie all’apertura di un sito web e di un account Twitter ufficiale, siamo venuti a conoscenza che il regista nipponico Noboru Iguchi si è imbarcato nel progetto di un anime originale dal titolo Soredake ga Neck. Fino ad ora Iguchi era conosciuto (e particolarmente apprezzato) per le sue pellicole live-action a tema horror come The Machine Girl, Mutant Girl Squad, Tomie Unlimited e il più recente The Flowers of Evil (adattamento del manga di Shuzo Oshimi).

Con questo nuovo progetto animato il regista si distaccherà non solo dal live-action, ma anche dal genere che lo ha reso famoso, sperimentando una trama che è allo stesso tempo più comune e più profonda. Soredake ga Neck ruoterà infatti introno a quattro personaggi, comuni impiegati di un minimarket qualsiasi, qualcuno che potremmo incontrare ogni giorno sulla nostra strada, ma soprattutto l’anime affronterà il tema, sempre spinoso e ambiguo della comunicazione nel mondo moderno.

Il misterioso protagonista (di cui non si è ancora visto il volto) sarà Mutou, impiegato part time dell’Hot Hot Mart, un giovane serio, lavoratore ed empatico, incapace di ignorare la sofferenza degli altri e benvoluto dai suoi colleghi, oltre che dagli animali. A fargli da contraltare ci sarà Tenchou, il manager del negozio, che è quasi incapace a comunicare. Nervoso e afflitto da una terribile ansia sociale, l’uomo utilizza una mascherina per coprire i suoi sorrisetti nervosi e non guarda mai i suoi interlocutori negli occhi. Ci sarà poi Adam, uno studente straniero, parte di un programma di scambio culturale, che lavora all’Hot Hot Mart part-time. In Giappone da meno di un anno, al ragazzo è stato insegnato che parlare delle altre persone è scortese, e per questo non riesce mai a farsi valere o a dire ciò che pensa. E infine c’è Nekomaru, un gatto scontroso che non sopporta nessun umano se non Mutou, che abbraccia volentieri.

Pochissimo altro si sa della serie: i membri del cast non sono stati ancora rivelati, e dalla produzione è emersa soltanto la data della premiere, fissata per il prossimo 12 ottobre, su TV Tokyo. Non ci resta che aspettare con curiosità l’esordio di questo anime molto particolare.