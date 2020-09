Xbox Game Pass: ecco gli altri giochi in arrivo

Ad inizio mese vi avevamo fatto sapere i giochi arrivati a settembre nel Xbox Game Pass. Microsoft ha annunciato diversi nuovi titoli in arrivo sul servizio per console e PC a fine settembre, tra cui Company of Heroes 2 per PC, Warhammer: Vermintide 2 per console e Android e altro ancora.

Qui sotto l’elenco completo:

Company of Heroes 2 (PC) – 17 settembre

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Android & Console) – 22 settembre

Halo 3: ODST (Android & PC) – 22 settembre

Night in the Woods (Android, Console, PC) [email protected] – 24 settembre

Warhammer: Vermintide 2 (Android & Console) [email protected] – September 24

In caso li abbiate saltati:

Xbox Game Pass per PC (Beta)

La scorsa settimana abbiamo è stato annunciato che Xbox Game Pass per PC e l’app Xbox usciranno dalla fase beta il 17 settembre.

DLC / Aggiornamenti

Minecraft Dungeons: Creeping Winter DLC

The Outer Worlds: Peril on Gorgon & Expansion Pass – Available now!

Sea of Thieves: Talk Like a Pirate Day

Sconto del 25% su Disgaea 4 Complete+ per PC fino al 17 settembre

Usciranno dal servizio il 30 settembre