Legend of the Galactic Heroes: confermato il sequel!

Notizia meravigliosa per tutti i fan della fantascienza in salsa anime: Production I.G. ha confermato un nuovo sequel di 24 puntate per Legend of the Galactic Heroes, adattamento animato della serie di romanzi fantascientifici di Yoshiki Tanaka. Terminata infatti la prima parte dell’epica saga, la produzione si è messa al lavoro per proseguire quella che è la serie fantascientifica giapponese per eccellenza.

La trama è ambientata in un lontano futuro, all’incirca nel 35esimo secolo, dopo che una grande espansione ha permesso al genere umano di terraformare e colonizzare un gran numero di pianeti nella Via Lattea. Per 150 anni la galassia è stata insanguinata dalla guerra tra l’Impero Galattico, una comunità di pianeti guidata da una monarchia simile a quella della Prussia del XIX secolo, e l’Alleanza dei Pianeti Liberi. Quando l’Ottavo Secolo dell’Era Spaziale sta ormai per terminare, l’ascesa di due geni, Reinhard von Lohengramm nell’Impero Galattico e Yang Wen-li nell’Alleanza dei Pianeti Liberi, cambierà per sempre la storia della guerra, e dell’umanità intera.

I romanzi erano già stati adattati in una serie OAV tra il 1988 e il 2000, ma nel 2014 Production I.G. ha voluto realizzare un reboot, intitolato Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These. La prima stagione di 12 episodi è andata in onda nel 2018, mentre la seconda è stata trasmessa in forma di tre film cinematografici dalla durata di quattro episodi ognuno. Ora, attraverso un trailer (che potete vedere qui sotto), è arrivata la conferma delle nuove puntate.

Nulla si sa finora di questo sequel al di là dei pochissimi elementi che emergono dal trailer stesso, nel quale appaiono alcune frasi tratte dalla serie. Per ulteriori informazioni continuate a seguirci! Presto scopriremo di più! Intanto potete recuperare gli episodi delle prime due stagioni su Crunchyroll!