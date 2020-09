Esport: i danni di un’alimentazione sbagliata

I dibattiti sugli Esport sono tanti, partendo già dalla domanda “ma i giocatori possono essere considerati atleti?“. Ammettiamolo, un poco secca la questione. Ma una delle problematiche più importanti che vengono seguite è per quanto riguarda la fisicità tra gli sport tradizionali e gli Esport.

Proviamo a mettere tutto in una cesta: Sedentarietà, cibo o bevande forniti dagli sponsor. Che dire, basta già questo poco per poter esporre un solo fattore: è difficile seguire una dieta sana. Negli Esport, molte organizzazioni stanno assumendo nutrizionisti e anche chef per i giocatori, ma si tratta di un’eccezione, non di una regola.

Significa che quindi ci sono centinaia di altri giocatori che rischiano la salute a causa di diete sbagliate. La dottoressa Lindsey Migliore, è un medico specializzato nella medicina sugli Esport infatti nota come GamerDoc, consultando e lavorando con alcuni dei migliori team. Migliore ritiene che esista un grande divario tra salute e benessere e che molte organizzazioni Esport stanno affrontando questo problema con grande serietà.

Penso che gli Esport abbiano sicuramente un problema di nutrizione. Fa parte di una più ampia mancanza di salute e benessere che può essere parzialmente attribuita a come sono i nuovi Esport.

L’International Journal of Environmental Research and Public Health ha pubblicato uno studio peer-reviewed sul comportamento di salute dei giocatori di videogiochi e di Esport in Germania osservando quanto segue:

Il tempo prolungato davanti allo schermo, accompagnato da lunghi periodi di comportamento sedentario è riconosciuto come fattori di rischio per numerosi malattie croniche e mortalità per tutte le cause. Dal momento che i giochi e gli Esport, per loro stessa natura, richiedono lunghi periodi di tempo sullo schermo sedentario, è ovvio che tali giocatori rappresentano un gruppo ad alto rischio che ha un eccezionale bisogno di promozione della salute

Taylor Johnson, ingegnere capo delle prestazioni presso Statespace, che ha un Master in Scienze motorie, Scienza della riabilitazione presso la California University of Pennsylvania, vede gli Esport a un punto di svolta per quanto riguarda la serietà delle organizzazioni nel parlare ai giocatori di salute e nutrizione mentre aiutandoli a vivere uno stile di vita sano.

Ci stiamo avvicinando a questo punto critico in cui le conversazioni vengono fatte più frequentemente sulla salute e il benessere. In termini di Esport, salute e benessere generale dei giocatori, queste conversazioni stanno iniziando a verificarsi più frequentemente. Molte squadre professionistiche stanno facendo un lavoro migliore nel pensare a modelli olistici per i loro giocatori e nell’offrire risorse e istruzione.

Siccome ogni organizzazione è diversa dalle altre, sopratutto se si tratta di budget, ognuno si muove a come meglio può. Le più grandi assumono chef e nutrizionisti, mentre altre non possono mantenere questo tipo di attenzione. Migliore ritiene che ci siano opzioni disponibili per ogni organizzazione di Esport a prescindere dal budget. E se le organizzazioni non hanno un membro dello staff per consultare i giocatori sulle buone pratiche di salute, c’è una persona che dovrebbe indossare quel cappello: l’allenatore.

Negli sport tradizionali, hai il preparatore atletico che è davvero il quarterback per la cura di un giocatore. Per gli Esport, è l’allenatore. Ma negli Esport, gli allenatori di solito sono solo giocatori che sono invecchiati all’età di 23 anni, quindi non hanno alcun background in questo o in molte cose. Quindi, solo dando agli allenatori una comprensione di base di questo è un carboidrato semplice, ecco un carboidrato complesso. Ecco cosa dovrebbero mangiare i tuoi giocatori il giorno della competizione. Ecco cosa dovrebbero mangiare i tuoi giocatori in una giornata di allenamento. Non è necessario assumere necessariamente un nutrizionista per valutare la dieta di ogni singolo giocatore. Tutto quello che devi fare è parlare con il tuo allenatore per un paio d’ore.

L’allenatore è la persona che è più vicina ai giocatori ed è in grado di osservare costantemente le abitudini dei giocatori, Johnson vorrebbe anche vedere più tempo speso insegnando agli allenatori come aiutare i giocatori a sviluppare uno stile di vita più sano quando si tratta a quello che mettono nei loro corpi.

Abbiamo bisogno di un quadro educativo migliore per gli allenatori. Dobbiamo aiutare il percorso di sviluppo della carriera e del coaching e costruire davvero un approccio più metodico e completo per costruire un coach a tutto tondo. Di tanto in tanto parlo con molti allenatori e mi chiamano e dicono: “Ehi, come se avessi questo problema con il giocatore”. Mi piacerebbe vedere di più riguardo allo stile di vita dei giocatori, all’alimentazione e alle abitudini nutrizionali.

La successiva area di preoccupazione che sia Migliore che Johnson sottolineano che non è immediatamente evidente è il fatto che molti giocatori sponsorizzati da aziende che forniscono bevande e altri tipi di prodotti energetici o correlati e che quindi probabilmente non bevono abbastanza acqua .

E mentre ammettono di non essere all’interno della struttura o del flusso di ogni giocatore, si sono imbattuti in giocatori che sono arrivati ​​molto vicini a sostituire l’acqua con bevande energetiche, qualcosa che potrebbe portare a problemi di salute a lungo termine se non preso con moderazione.

Sì, non è sostenibile per essere onesti sostituire l’acqua con bevande energetiche. Non c’è da stupirsi considerando le abitudini che stiamo vedendo riguardo a quanto a lungo le persone possono giocare. Le bevande energetiche sono piene di zucchero, caffeina e additivi. Non hai bisogno di più caffeina che è in una tazza di caffè. Se vuoi una dose di caffeina, prendi un caffè e elimina tutta quella spazzatura.

Migliore ha continuato dicendo che bere troppe bevande energetiche disidraterà effettivamente invece di idratarsi e che può essere molto stressante per i reni. In effetti, paragona alcuni giocatori di Esport a quegli stagisti medici che lavorano fino a 80 ore a settimana bevendo costantemente bevande energetiche.

Uno studio su stagisti medici che lavoravano 80, 90, 100 ore settimanali ha rilevato che una parte significativa di loro si qualificava per insufficienza renale perché non beveva acqua. Hanno bevuto caffè e bevande energetiche tutto il giorno. Sfortunatamente, non abbiamo i dati dietro gli effetti a lungo termine di ciò sugli atleti di Esport. Ma posso solo immaginare che non farà bene ai tuoi reni

Johnson ha visto questo tipo di abitudine da vicino poiché è stato uno dei vicepresidenti delle prestazioni di Infinite Esports and Entertainment lavorando con numerosi team. Ha visto cosa succede quando i giocatori continuano a consumare un gran numero di bevande energetiche mantenendo una dieta povera.

I giocatori prenderanno una bevanda energetica e poi avranno come una tasca calda o avranno come una ciotola di cereali, che a seconda del livello di allenamento potrebbe non essere male, ma siamo onesti. È probabile che non otterranno equilibrio nutrizionale. Sono i bisogni nutritivi fondamentali e il cibo ricco di nutrienti

Ciò su cui Migliore e Johnson possono essere d’accordo è che mentre avere una buona conoscenza della scienza nutrizionale riguardo ai giocatori può essere dispendioso in termini di tempo e talvolta difficile, c’è una cosa che tutti possono fare per iniziare a vivere uno stile di vita più sano. Interrompi prima le cattive abitudini e assicurati di aggiungere un programma di esercizi alla tua vita. Quindi puoi iniziare a implementare un reggimento più complesso.

Chiunque abbia mai provato a perdere peso o mantenere uno stile di vita sano sa che la dieta è una componente enorme. E direi che per essere sani è necessario più dell’esercizio fisico. A causa di questo stile di vita sedentario, i giocatori hanno meno massa corporea magra e hanno più contenuto di grasso corporeo, il che ti prepara a invecchiare fuori dagli Esport. Ci sono ora dati pubblicati che gli stili di vita … e la dieta comportano rischi per la salute supremi per i giocatori. Quindi sì, penso che dieta e nutrizione possano essere estremamente utili per contrastare quello stile di vita

Non è una questione nuova quella che collega i giocatori Esport all’alimentazione, infatti molti giocatori soffrono anche di tendinite. A questo si collega, oltre ad un’alimentazione sana che sopratutto i sedentari dovrebbero seguire, anche uno sport che i giocatori dovrebbero attuare. Da non sottovalutare il fatto che stando per ore ed ore sedute, dovrebbero migliorare anche la loro resistenza, di conseguenza si migliora anche nel riflesso. Insomma mai come ora è doveroso dire che, a prescindere dal budget delle organizzazioni, i giocatori Professionisti dovrebbero stare attenti ad un’alimentazione variegata e sana, e ad uno sport che sia fisico oltre che “virtuale”.