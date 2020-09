PlayStation: ecco lo spot dove “il gioco non ha limiti”

Sui canali social di PlayStation è stato pubblicato un nuovo spot relativo alle console Sony. Proprio in attesa dell’evento che andrà in onda mercoledì sera su PS5 (quando qui in Italia saranno le 22), è stato pubblicato un filmato dal titolo “The Edge”, che potete vedere qui sotto, che si basa sullo slogan PlayStaion “Play Has no Limits” – Il gioco non ha limiti.

Attraverso il PlayStation Blog e le parole di Eric Lempel, Senior Vice President, PlayStation Worldwide Marketing, SIE, viene descritta la metafora visiva:

Alcuni mesi fa, abbiamo lanciato il nostro primo slogan globale per il brand PlayStation, Play Has No Limits. Oggi siamo lieti di condividere il nostro nuovo spot del brand globale “The Edge“. Nello spot, il messaggio di Play Has No Limits prende vita attraverso una evocativa metafora visiva in cui i gamer si lanciano in un’avventura che non avrebbero mai immaginato.

“The Edge” incarna la nostra ambizione e volontà di sfidare le convenzioni continuando superare i confini del gioco. Vogliamo spingerci ancora oltre, per i nostri fan e per noi stessi, mentre stiamo per entrare in una nuova generazione di gioco. Il DNA del nostro brand è definito da quei momenti emozionanti in cui il cuore batte all’impazzata e ci immergiamo in un’avventura inesplorata. È questa l’essenza del nostro nuovo spot.

La console PS5 verrà lanciata a fine 2020, spalancando le porte a una nuova generazione di innovazione in termini di azione di gioco, narrazione e coinvolgimento, che trasporterà i giocatori in nuovi mondi alla velocità della luce. Il futuro del gaming si presenta incredibilmente promettente e anche noi vogliamo impegnarci a mantenere alcune promesse. Non smetteremo mai di immaginare il futuro. Non smetteremo mai di apprezzare il mondo del gioco, coloro che lo realizzano e le persone appassionate che lo vivono, perché secondo noi Play Has No Limits: il gioco non ha limiti.

Ci auguriamo che il nostro nuovo spot ti piaccia e, come chicca per i fan, abbiamo nascosto in questo video i simboli iconici di PlayStation tutti da trovare. Dagli uno sguardo e facci sapere cosa ne pensi.