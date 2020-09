Processore AMD Ryzen 4000 “Vermeer”: Leakate specifiche tecniche

Un documento riservato di AMD che mostra le specifiche dei prossimi processori Ryzen 4000 “Vermeer” è stato appena leakato.

Datato 10 giugno, il documento ci dice che i prossimi processori Ryzen 4000 presenteranno fino a 2 CCX con 8 core ciascuno, con un numero massimo di 16 core.

Il documento fa riferimento anche all’architettura Ryzen “Vermeer” come Family 19h Model 20h-2Fh B0 di AMD, per chi non lo sapesse, Zen (+) e Zen 2 sono stati indicati come Family 17h. A prima vista, sia il Ryzen 3000 che il prossimo Ryzen 4000 potrebbero sembrare simili, ma alcune differenze significative potrebbero marcare fortemente i loro tratti distintivi.

I processori Ryzen 4000 presenteranno un CCX per CCD, a differenza delle generazioni precedenti, con un massimo di due CCD. Ogni CCX verrà fornito con un massimo di 8 core in esecuzione in modalità single thread o two thread, risultando in un massimo di 16 thread per CCD. La cache L2 sarà limitata a 512 KB per core, con un massimo di 4 MB per CCD e 32 MB di cache L3 condivisa tra tutti i core in ogni CCD.

Altre specifiche interessanti elencate nel documento includono il supporto fino a 512 GB per canale DRAM, con clock tra 1333 MHz e 3200 MHz.

Maggiori dettagli sui processori Ryzen 4000 saranno svelati l’8 ottobre, durante l’evento virtuale AMD.