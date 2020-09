The Crew 2: trailer sul nuovo sistema stagionale dell’anno tre

L’anno 3 si avvicina per The Crew 2, racing game targato Ubisoft, il quale sta per ricevere un importante aggiornamento. Difatti, il titolo riceverà il sistema stagionale, stando al nuovo trailer dall’Ubisoft Forward.

Secondo il trailer che potrete vedere sotto, il nuovo sistema porterà contenuti e ricompense nel gioco alla fine di ogni stagione. Ogni stagione verrà divisa in due differenti “episodi”, ma questo deve ancora essere dettagliato dallo studio di sviluppo.

Il nuovo sistema partirà dal mese di novembre 2020 con l’introduzione di MotorFlix, una nuova compagnia televisiva che vorrà assumervi per le vostre sicuramente ottime abilità di guida. Riguardo MotorFlix non si hanno altre notizie al momento ma probabilmente ne sapremo di più verso il mese di novembre.