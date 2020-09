Juked.gg lancia la campagna di raccolta fondi di Crowd Equity

La campagna di crowdfunding offre una cosiddetta sicurezza “SAFE” adeguata al crowdfunding, che è un concetto creato dall’acceleratore di semi Y Combinator chiamato simple agreement of future equity (SAFE). Agli investitori non saranno concessi diritti di voto, informazione o ispezione.

L’azienda utilizzerà questo finanziamento per implementare il proprio piano aziendale, che include un piano di abbonamento mensile che dà accesso a contenuti esclusivi e articoli in-app; sviluppare e implementare l’integrazione di Esport fantasy direttamente in Juked; e assicurando più partnership e inserzionisti.

Gli investitori riceveranno “un accesso anticipato alle funzionalità imminenti e alle roadmap interne, oltre a canali diretti per lavorare fianco a fianco con il team Juked per fornire feedback e migliorare il prodotto”, secondo la società.

In un commento sulla pagina dei finanziamenti su Republic.co, Goldhaber ha affermato che uno degli obiettivi dell’azienda è “implementare la monetizzazione nei prossimi due trimestri” convertendo il 2,5% dei suoi utenti attivi in ​​abbonati paganti del prodotto premium una volta che è disponibile.

Juked mira a essere una destinazione unica per consumare contenuti di Esport aggregati per una varietà di titoli popolari come Dota 2 , Counter-Strike: Global Offensive , League of Legends e altri. Questo contenuto include flussi live di concorsi, notizie e contenuti editoriali e contenuti e funzionalità originali da implementare in futuro.

A febbraio Juked ha raccolto un round pre-seed da $ 800K USD guidato da 500 startup con la partecipazione degli ex dirigenti di Blizzard Entertainment Mike e Amy Morhaime, co-fondatori di MyFitnessPal Mike e Albert Lee, co-fondatori di RotoGrinders.com Cameron MacMillan e Cal Spears, Twitch lo streamer Ben “CohhCarnage” Cassell, il socio generale UP2398 Alex Poon, il socio generale CP Ventures Chris Sang e l’amministratore delegato di Claremont Creek Ventures Nat Goldhaber.