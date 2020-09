Star Wars Squadrons: nuovo trailer ‘Hunted’ e supporto agli HOTAS

I fan degli HOTAS sarebbero sicuramente estasiati all’idea di poter usare i controller HOTAS nel nuovo titolo di Electronic Arts nell’universo di Star Wars, Star Wars Squadrons. Bene, gioite allora perchè sarà possibile usarli!

I giocatori potranno aspettarsi una day one patch per le versioni console che aggiungerà tale supporto per la periferica. Gli utenti PC non hanno di che preoccuparsi, vi ricordiamo che il supporto agli HOTAS per la versione PC dell’ultima fatica di Motive Studios è già confermato.

La buona notizia riguardo il supporto alla periferica arriva da Creative Director del titolo, Ian S. Frazier. Non si sa ancora molto riguardo i modelli specifici che saranno supportati ma siamo fiduciosi sul fatto che a breve ne sapremo sicuramente di più dato che, pochi giorni fa, Star Wars Squadrons è andato in fase Gold.

Inoltre, altro è in arrivo dall’universo di Star Wars. Un nuovo trailer chiamato “Hunted“, catapulta i giocatori nella presentazione di uno dei piloti più abili con cui i giocatori potranno combattere nel gioco in single player.

Le Forze Imperiali sono in ritirata dopo un attacco a sorpresa da parte della Nuova Repubblica al cantiere navale imperiale di Var-Shaa. Tuttavia, per Varko Gray, leader dello Titan Squadron, la battaglia è tutt’altro che finita; si ritrova come l’ultimo pilota TIE sul campo di battaglia, ricercato da un agguerrito X-Wing della Nuova Repubblica.

Star Wars Squadrons uscirà il 2 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Origin, Steam ed Epic Games Store e supporterà inoltre la realtà virtuale “Virtual Reality” su PlayStation 4 e PC con supporto cross-play.