Second Extinction uscirà il 13 ottobre in Accesso Anticipato

Il titolo shooter cooperativo a tre giocatori Second Extinction, ambientato in un mondo pieno zeppo di dinosauri, uscirà su PC tramite Steam grazie al programma Accesso Anticipato il giorno 13 ottobre. Stando alle parole degli sviluppatori, il prezzo si aggierà probabilmente intorno ai €25. Sarà in arrivo anche su Xbox Series X e Xbox One in futuro.

L’ Accesso Anticipato conterrà quattro eroi, dieci armi con 5 gradi di aggiornamento e sei missioni su sette regioni, tutto questo al day one con in più modificatori del loadout, potenziamenti all’armatura, modalità di gioco a tempo (inclusa una modalità orda) e altro ancora è pianificato per futuri aggiornamenti. Qui sotto è disponibile la panoramica del gioco direttamente da Steam, mentre potete leggere la nostra anteprima.