DreamHack Open Fall: ecco tutti i team

DreamHack ha presentato tutte le squadre invitate per DreamHack Open Fall, che servirà come il prossimo torneo CS: GO Regional Major Ranking (RMR) per l’Europa.

L’elenco include tutte le squadre che finora hanno guadagnato punti nell’RMR europeo . Le prime 11 squadre secondo la classifica sono state invitate al torneo principale di DreamHack Open Fall, mentre le ultime nove dovranno passare attraverso le qualificazioni chiuse. Cinque squadre arriveranno al torneo principale dalla qualificazione chiusa.

DreamHack ha determinato gli inviti dopo che tutte le 20 squadre hanno inviato i rispettivi elenchi per il terzo torneo RMR. Astralis, in particolare, ha presentato una formazione con Patrick “es3tag” Hansen invece di Andreas “Xyp9x” Højsleth, che ha partecipato al primo torneo RMR con i danesi.

— DreamHack Counter-Strike (@DreamHackCSGO) September 14, 2020