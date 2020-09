OMEN e HP Gaming: ecco la nuova line-up

Durante il Press Briefing Fall Gaming, abbiamo avuto la possibilità di dare un primo sguardo alla nuova line-up di OMEN e HP Gaming per questa fase dell’anno. Noi di GamesVillage.it abbiamo avuto l’occasione di prendere parte all’evento e osservare le specifiche dei prodotti che arriveranno in futuro. Nel corso di questo recap, vi elencheremo tutti gli annunci ed alcune delle loro specifiche tecniche.

HP X24i Gaming

Questi monitor adatti al gaming racchiudono tutto ciò che un videogiocatore di titoli competitivi possa desiderare. Grazie al refresh rate di 144Hz, l’azione su schermo è più fluida della norma. Inoltre, il pannello utilizzato è di tipo IPS per cui la resa visiva è ottimale anche per fruizioni di stampo narrativo.

Le dimensioni sono di 23.8 pollici e la tecnologia AMD FreeSync è supportata. Il tempo di risposta è di solo 1ms e nel gradiente sRGB raggiunge il 99% dei colori. La risoluzione massima è di 1080p, per cui supporta il FHD. Può essere regolato ergonomicamente in in maniera verticale ed orizzontale. Il modello HP X24ih, invece, può anche essere modificata in altezza

OMEN Blast Headset

Questi headset da gaming dispongono di una tecnlogia surround 7.1, un USB DAC da 24-bit ed un microfono con l’opzione di cancellazione dei rumori. Grazie all’OMEN Command Center sarà possibile personalizzare i profili audio.

Gli OMEN Blast Headset sono compatibili per PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch. La fascia dispne di cuscinetti morbidi ed un sistema di sospensione, che annulleranno probabili dolori alle orecchie al momento della rimozione del prodotto. Direttamente dal cavo sarà possibile regolare il volume e mutare l’input.

Infine, anche tablet e smartphone consentiranno il funzionamento delle cuffie.

OMEN Frequency Wireless

L’opzione wireless della serie di cuffie OMEN è arrivata! Grazie al modello Frequency disporrete delle stesse feature del prodotto precedente, ma con il vantaggio di nno avere cavi ad intralciarvi.

La durata della batteria è di ben 30 ore e grazie alla Warp Wireless Technology il lag è ridotto al minimo, rendendo la frequenza di ricezione e invio pressoché uguale alla controparte cablata.

Anche in questo caso, la compatibilità è valida per tutte le console, PC e dispositivi mobile.

OMEN Spacer Wireless TKL

Questa tastiera da gaming wireless rimuove tutti gli intoppi che i cavi possano causare sulla vostra postazione. Grazie agli switch Cherry MX Brown, il prodotto si rivela adatto per la fruizione di diversi tipi di titoli, ma senza negare un feeling piacevole al tatto.

La tecnologia di connettività è dio 2.4Ghz, per cui l’input lag è ridotto al minimo, facendoci credere di usare un accessorio cablato. Cinque minuti di caricamento riescono a fornire sei ore di autonomia, per una durata totale di ben settantacinque ore.

Un’altra feature interessante è sicuramente il 100% anti ghosting con N-key roll-over, quindi potrete premere tutti i tasti che volete e non aver paura che qualcuno non venga registrato

L’impianto LED è completamente personalizzabile grazie a OMEN Command Center. Dispone anche di un comodo poggiapolso in pelle.

OMEN Vector

Questo mouse da gaming è una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che vogliono utilizzare un prodotto senza fili il più possibile. La durata della batteria è di ben 180 ore e 30 secondi di ricarica ripristinano un’ora di autonomia.

Il sensore utilizzato è un PixArt PAW3335 fino a 16.000 DPI. Gli switch dei click sono dei classici Omron 50m, che garantiscono ben 50 milioni di input. La forma ergonomica si rivela ottima per tutti coloro che utilizzano una classica palm grip.

Il tutto diventa completamente personalizzabile grazie al software OMEN Command Center.

Questa è la nuova linea targata HP Gaming e OMEN. Speriamo che almeno uno di questi prodotti abbia attirato la vostra attenzione e, chissà, magari potranno portarvi un vero vantaggio durante le vostre partite.