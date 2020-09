Marry Me: il primo sguardo al nuovo film di Jennifer Lopez

È stato finalmente mostrato un brevissimo teaser della nuova commedia romantica della Universal Pictures, Marry Me. È passato più di un anno da quando il progetto è stato annunciato per la prima volta, con Jennifer Lopez e Owen Wilson pronti a interpretare gli amanti male assortiti al centro della storia. E se la frase “Lopez e Owen sono una coppia in una commedia romantica” vi fa tornare immediatamente nel 2004, aspettate solo di sentire la premessa.

Il primo sguardo a Marry Me pubblicato dalla Universal ci offre il più breve scorcio della storia d’amore non corrispondente di Kat e Charlie – e allo stesso tempo crea un serio interesse per come andrà a finire. Adattato dall’omonima graphic novel di Bobby Crosby, Marry Me segue Kat Valdez (Lopez), una superstar della musica pronta a sposare il suo fidanzato rock star Bastian (Maluma) al Madison Square Garden. Quando viene rivelato pochi minuti prima della cerimonia che Bastian l’ha tradita, Kat sceglie invece un uomo a caso tra la folla – l’insegnante di matematica divorziato Charlie Gilbert (Wilson) – e lo sposa al posto del fidanzato. Secondo la Universal, ciò che accade nel matrimonio di Kat e Charlie dopo il fatidico “sì, lo voglio” è un’improbabile storia d’amore su due persone diverse che cercano qualcosa di reale in un mondo in cui il valore si basa su “Mi piace” e “follower” ed è una moderna storia d’amore che tocca il tema della celebrità, del matrimonio e dei social media.

Marry Me è diretto da Kat Coiro (Brooklyn Nine-Nine, Shameless) ed è scritto da John Rogers (The Librarians), Tami Sagher (30 Rock) e Harper Dill (The Mick). Il film è interpretato anche da Sarah Silverman, Chloe Coleman, Michelle Buteau e Utkarsh Ambudkar. Marry Me è prodotto da Lopez, Rogers, Elaine Goldsmith-Thomas (Hustlers) e Benny Medina (The Fresh Prince of Bel-Air). I produttori esecutivi di Marry Me sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts. Marry Me arriverà al cinema il giorno di San Valentino 2021. Vi terremo aggiornati su ulteriori dettagli, intanto per tutte le novità su cinema e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.