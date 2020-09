Yakuza Like a Dragon: pubblicato il trailer Behind the Scenes

Tutti i fan che vivono nei Paesi occidentali hanno dovuto aspettare circa un anno per l’arrivo della settima installazione della famosa serie targata SEGA, Yakuza Like A Dragon. Nella giornata di ieri, è stato anche pubblicato il trailer Behind the Scenes.

In quest’ultimo, possiamo trovare l’attore Will Yun Lee che ci parla della sua esperienza nel corso dello sviluppo del titolo. Inoltre, è stato confermato l’arrivo in data 13 novembre per le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Il 10, invece, sarà la volta di Xbox Series X e S come già confermato in precedenza.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere come si rivelerà il nuovo capitolo della saga, soprattutto considerando il fatto che il personaggio principale ed il gameplay hanno subito un cambiamento radicale.