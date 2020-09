Pokemon Spada e Scudo: novità sull’ultimo DLC

Pokemon Spada e Scudo hanno ricevuto, lo scorso giugno, la prima parte della loro prima espansione a pagamento, l’Isola solitaria dell’Armatura (qui la nostra recensione), ma c’è ancora molto altro da scoprire. Con un nuovo trailer infatti, Game Freak e Nintendo hanno rivelato qualcosa di più sulla prossima area, la Landa Corona, che costituisce la seconda parte dell’espansione e dove ci saranno dei nuovi Pokemon, scatenando così l’hype di tutto il fandom.

La Landa Corona sarà una sterminata regione coperta di neve e ispirata alla tundra, dove i giocatori dovranno dare la caccia, muovendosi nel paesaggio innevato con tutti i mezzi a loro disposizione, al Pokemon Leggendario Calyrex. Oltre a questo potente signore dei ghiacchi, saranno altri due i Pokemon Leggendari a fare il loro debutto nella nuova espansione: Regieleki e Regidrago. E non è tutto: bisognerà anche aspettarsi le nuove forme specifiche per questa regione del primo, mitico terzetto di Pokemon Leggendari: Articuno, Moltres e Zapdos (che recentemente sono ricomparsi anche nella serie animata), che acquisteranno dunque tante nuove, uniche, abilità. In generale comunque, ci saranno circa un centinaio di Pokemon pronti a tornare dai titoli precedenti.

Non è ancora chiaro quando dovremo aspettarci questa nuova espansione per Pokemon Spada e Scudo, ma il DLC dovrebbe essere pronto per il lancio già durante questo autunno. Possiamo comunque stare sicuri che nuove informazioni arriveranno nel giro di qualche giorno, o al massimo di qualche settimana, soprattutto considerando la strategia che Nintendo sembra aver adottato quest’anno per il rilascio dei propri trailer e degli annunci.

