Boundary è lo shooter con zero gravità che arriverà nel 2020

Avete mai pensato di sfidarvi in un deathmatch a squadre all’interno di un FPS in cui la gravità non esiste? Beh, se la risposta è sì, allora Boundary sarà lo shooter che fa per voi. In questo titolo è possibile intraprendere diverse battaglie con armi da fuoco nello spazio.

La meccanica più interessante è certamente l’assenza di peso. Ciò comporta a nuove mosse mai viste prima nel genere e, soprattutto, una profondità di gameplay che pochi competitor possono vantare. Il suo arrivo è stato annunciato per quest’anno, 2020, come esclusiva PC.

Tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni, ragion per cui vi invitiamo a dare un’occhiata al sito ufficiale per poter essere i primi a sapere delle ultime novità legate a Boundary.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora che la fruizione arrivi, essendo molto curiosi di provarla.