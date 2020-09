The Father: ecco il trailer del nuovo film con Anthony Hopkins

Sony Pictures Classics ha pubblicato il trailer ufficiale di The Father, un dramma di prossima uscita con il premio Oscar Anthony Hopkins (The Two Popes, Il silenzio degli innocenti, Westworld), il premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown, Fleabag) e Imogen Poots (Vivarium, Green Room, 28 settimane dopo).

In The Father, Anthony ha 80 anni, è malizioso, vive da solo con aria di sfida e rifiuta gli assistenti che sua figlia, Anne, presenta in modo incoraggiante. Eppure anche l’aiuto sta diventando una necessità per Anne; non può più fare visite quotidiane e la presa di Anthony sulla realtà si sta sgretolando. Mentre sperimentiamo il flusso e il riflusso della sua memoria, a quanto della sua identità e del suo passato può aggrapparsi Anthony? Come affronta Anne mentre piange la perdita di suo padre, mentre lui ancora vive e respira davanti a lei? The Father abbraccia calorosamente la vita reale, attraverso una riflessione amorevole sulla vibrante condizione umana; straziante e intransigente – un film che si annida nella verità delle nostre vite.

Il film è diretto da Florian Zeller (Floride, The Other Woman) che ha co-sceneggiato la sceneggiatura insieme a Christopher Hampton (Espiazione, Relazioni pericolose). Anche il candidato all’Emmy Mark Gatiss (Sherlock), il candidato all’Emmy Rufus Sewell (The Man in the High Castle) e Olivia Williams (The Ghost Writer) recitano nel dramma.

The Father uscirà nelle sale di New York e Los Angeles il 18 dicembre, con un lancio nei principali mercati previsto per il giorno di Natale. Sony Pictures Classics ha acquisito il film prima della sua anteprima mondiale al Sundance Film Festival. Il film sarà poi proiettato al Toronto Film Festival, dove Hopkins riceverà quest’anno il TIFF Tribute Actor Award. The Father è stato coprodotto da Trademark Films, F Comme Film, Ciné- @ e Les Films du Cru. I produttori includono David Parfitt, Jean-Louis Livi, Philippe Carcassonne, Christophe Spadone e Simon Friend.

