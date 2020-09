Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è il più veloce della serie ad aver raggiunto 1 milione di copie vendute

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 si è gia confermato come una hit, a poche settimane dalla sua uscita. Infatti il titolo ha raggiunto l’incredibile traguardo di essere stato il più veloce dell’intera serie a raggiungere un milione di copie vendute.

A dare la notizia, è stata la stessa Activision sul proprio account Twitter ufficiale. La statistica è stata fatta tenendo conto delle unità vendute ai consumatori, tuttavia, non sono stati rilasciati ulteriori dati.

Se siete interessati all’acquisto o semplicemente vi siete incuriositi e volete saperne di più sul franchise, noi di GamesVillage.it vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione del videogioco. In questo modo, potrete scoprire cosa ne pensiamo della nuova (vecchia) avventura targata Tony Hawk.

It’s official – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 is the fastest game to reach 1 million units sold-through in franchise history! Congrats @TonyHawk. pic.twitter.com/iy8W4ZwlY8

— Activision Blizzard (@ATVI_AB) September 14, 2020