Cyberpunk 2077: anticipazioni sulla lista trofei per PS4

L’uscita di Cyberpunk 2077 è sempre più vicina, e i ragazzi di CD Projekt RED ci tengono a far sapere ai loro fan che sono perfettamente in linea con la loro tabella di marcia (anche se alcune informazioni, come i requisiti richiesti dal gioco su PC, mancano ancora all’appello), e lo fanno condividendo qualche piccola anticipazione sui dettagli del titolo che mano a mano vengono completati.

Nella giornata di ieri, attraverso il proprio profilo Twitter, Lukasz Babiel, direttore del controllo qualità della casa di sviluppo polacca, ha infatti condiviso con i fan un’immagine della lista trofei del gioco ormai finalizzata su PlayStation. Pur senza svelare tutti i singoli trofei, questo scatto ci dà una piccola anticipazione della lista in generale: Cyberpunk 2077 avrà, a quanto pare, 44 trofei, suddivisi in 26 bronzo, 17 argento e 1 oro. Ci sarà inoltre un trofeo platino addizionale su PlayStation 4.

Visto lo stato avanzatissimo dei lavori sul titolo, con tutta probabilità questa sarà la lista definitiva degli achievements del nuovissimo titolo RPG di CD Projekt RED, e, per quanto la schermata mostrata sia quella di PlayStation, non c’è motivo di credere che ci saranno grandi cambiamenti rispetto alle liste di trofei per Xbox One e PC. Questa piccola anticipazione è arrivata poco prima del prossimo Night City Wire, previsto per il 18 settembre, nel quale la casa di sviluppo ha intenzione di condividere altri dettagli sul gioco.

Cyberpunk 2077 è ormai vicinissimo all’uscita, prevista per il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre non è ancora stata confermata una data di rilascio ufficiale per le versioni di prossima generazione per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e quella per Google Stadia.