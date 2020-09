No Time to Die: Rami Malek presenta Safin

Una featurette dell’ultimo capitolo di James Bond, No Time to Die, è qui per far luce sul cattivo del film. La featurette arriva solo due serriate dopo l’uscita dell’ultimo trailer ufficiale di No Time to Die, prima del suo arrivo al cinema il 12 novembre. Il cattivo, Safin, è interpretato dal recente premio Oscar Rami Malek, e sembra avere lo stesso tipo di forma minacciosa di molti dei cattivi di Bond che lo hanno preceduto. Ma quanto è davvero cattivo?

Nonostante la featurette riutilizzi lo stesso filmato del trailer, otteniamo più informazioni grazie ad un’intervista faccia a faccia con Malek, che ci illumina su chi sia Safin. È chiaro che ha un legame con Madeleine Swann (Léa Seydoux), l’interesse amoroso di Bond che, a quanto pare, si è separato da 007 all’inizio di No Time to Die, ma tornerà da lui poiché Safin rappresenta una minaccia per la sua sicurezza. Malek ha anche scherzato sul fatto che Safin opera nella malvagità basata sulla tecnologia e non ha un’ideologia concreta a guidarlo, rendendolo una vera minaccia alla sicurezza globale. Durante il filmato, Rami Malek ci dice riguardo al personaggio:

“Quello che volevo veramente da Safin era renderlo inquietante e che pensasse a se stesso come un eroe. Safin è un formidabile avversario, James Bond deve adattarsi a lui.”



Qual è in realtà il piano di Safin in No Time to Die e come esattamente Bond abbia intenzione di ucciderlo è stato forse anticipato, ma non è chiaro come andrà a finire. Safin è davvero uno dei, se non il più formidabile cattivo nella storia del franchise? Riuscirà 007 a sconfiggerlo? Fortunatamente, non dovremo aspettare ancora a lungo per scoprirlo.