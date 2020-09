Astralis Group ingloba Origen e Future FC in un unico brand

La celebre organizzazione Esports danese Astralis ha inglobato all’interno dello stesso brand Origen e Future FC. Per chi non lo sapesse, entrambi i roster fanno già parte della società. Tuttavia, quest’ultima ha di recente deciso di voler raggruppare all’interno di un unico marchio tutte le divisioni dei titoli trattati.

Gli Origen partecipano alla LEC, per cui sono la squadra del famoso MOBA di Riot Games League of Legends. Mentre i Future FC rappresentano la divisione di FIFA degli Astralis. Da oggi in poi, quindi, tutte e tre le sezioni saranno riunite sotto lo stesso logo del caposaldo di Counter-Strike: Global Offensive.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere ulteriori sviluppi di questa mossa, oltre alle future ripercussioni che potrà portare nel mondo Esports.