Electronic Arts: addio alla piattaforma Origin

Stando a quanto riportato da GamesBeat, Electronic Arts è pronta a dire addio a Origin, la sua piattaforma di distribuzione e gaming digitale per PC, fondata nel 2011, per sostituirla con EA Desktop, una nuova app che, nelle intenzioni del colosso di Redwood, dovrebbe essere una “piattaforma di nuova generazione per il gaming su PC”.

Già lo scorso agosto EA aveva annunciato il rebrand dei EA Access e Origin Access con il nome di EA Play, e ora, con questa scelta, l’azienda dimostra di voler raddoppiare i suoi sforzi per far crescere il nuovo brand. A questo proposito il vice presidente senior di Electronic Arts, Michael Blank, ha dichiarato:

“L’app EA Desktop è stata progettata per garantire un’esperienza priva di attriti e socialmente connessa che permetta ai giocatori di entrare più velocemente nei loro giochi. Abbiamo rivelato qualcosa, ma non tutto”



Le parole di Blank non sono casuali: Origin aveva fama di essere una piattaforma particolarmente lenta e complessa, mentre EA Desktop promette di rendere più facile e veloce l’accesso ai servizi di EA Play e EA Play Pro (le cui sottoscrizioni costano, rispettivamente 5 e 15 dollari al mese), garantendo un’esperienza di gioco più rapida, un accesso più semplice ai giochi e una continua connessione con i propri amici. Sarà anche possibile utilizzare il Playtime Control, per tenere traccia del tempo passato sui videogiochi.

Questo annuncio è arrivato solo qualche mese dopo la migrazione dei titoli per PC di EA su Steam. Anche se al momento non è chiaro quando Electronic Arts metterà definitivamente fine all’esperienza di Origin passando a EA Desktop, è però sicuro che i giocatori manterranno tutte le proprie licenze e la propria lista d’amici sulla nuova app.