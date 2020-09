Biped: il gioco approderà su Xbox il 18 settembre

Finalmente Biped arriverà anche su Xbox One. L’editore META Publishing e lo sviluppatore NExT Studios hanno infatti confermato che il loro action adventure cooperativo sarà disponibile anche per la console della casa di Bill Gates, via Microsoft Store, a partire dal 18 settembre.

Basato sulla collaborazione tra due giocatori, Biped è un gioco d’avventura nel quale si prenderà il controllo di due robot bipedi, Aku e Sila, per condurli fianco a fianco attraverso un lungo, complesso e divertente viaggio. Ogni piede del robot viene controllato attraverso uno stick, e questo permette di compiere molte azioni, dalla semplice camminata fino ad azioni più complesse come manovrare macchinari e tagliare il legno.

Il gioco può essere completato in solitaria, ma è specificamente pensato per essere giocato in maniera cooperativa, ed è lì che dà il suo meglio. Il divertimento sta tutto nel coordinarsi con un altro giocatore per portare a compimento le difficili missioni. Il viaggio dei due robottini li porterà ad attraversare diverse e spettacolari ambientazioni, dalla cima innevata delle montagne al cuore delle foreste, dalle cascate alle vallate, in un cammino che non è mai banale. Inoltre i due piccoli robot sono completamente personalizzabili grazie all’uso di strani cappelli e vestiti: ci si potrà sbizzarrire nel cercare gli accostamenti più audaci e divertenti.

Uscito per PC lo scorso 27 marzo, via Steam e GOG, Biped è poi arrivato su PlayStation 4 l’8 aprile, e su Nintendo Switch il 21 maggio. Adesso finalmente è giunto anche il turno di Xbox One!