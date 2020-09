Gintama the Final: diamo una prima occhiata ai protagonisti

Il 2021 si avvicina, e questo, per i fan dell’opera di Hideaki Sorachi significa una sola cosa: presto arriverà Gintama the Final, il film animato tratto dal finale del manga comico del maestro. L’esordio nelle sale nipponiche della pellicola, che promette di essere “il finale, per davvero stavolta”, è previsto per l’8 gennaio 2021.

La trama sarà ovviamente ispirata agli eventi del finale del manga, ma non disdegnerà di aggiungere alcuni nuovi elementi alla storia, elementi che potranno essere approfonditi e sviluppati in uno special anime online, che farà il suo debutto nei primi mesi del 2021, in esclusiva per il Giappone sul servizio streaming dTV.

Iniziato nel 2003 con la serializzazione su Weekly Shonen Jump, e conclusosi nel 2019, il manga di Gintama è diventato un’icona del genere comico, senza mai rinunciare a un’impostazione parodistica che mira comunque a leggere la storia giapponese in maniera critica. Sebbene l’opera sia ambientata in pieno periodo Edo (cioè, grossomodo, nel Giappone dell’800), l’invasione degli alieni Amanto porta una straordinaria modernizzazione nel paese, anche se conduce alla fine della casta dei samurai. Come non leggere dunque, in questo episodio, l’arrivo delle “navi nere” degli occidentali e la firma dei trattati ineguali che misero fine a secoli di isolazionismo giapponese, dando sì il via all’industrializzazione del paese, ma di fatto sconvolgendolo a livello sociale.

Per celebrare l’uscita di Gintama the Final, è stato anche indetto un curioso sondaggio tra i fan. Lo staff di Gintama ha infatti selezionato 77 dei 367 episodi della serie animata, e ha dato il via alle votazioni, che dureranno fino al 13 ottobre, su Twitter, per determinare quali siano i 25 prediletti dai fan. Gli episodi vincitori verranno annunciati il 23 ottobre (77 giorni prima dell’esordio del film) e verranno trasformati in degli stickers, che saranno distribuiti come omaggio agli spettatori del film nei cinema.

Ma soprattutto, attraverso il proprio sito web ufficiale, Gintama the Final ci ha regalato oggi una primo colpo d’occhio su quello che sarà il character design dei nostri eroi, in particolare quello del protagonista Gintoki Sakata, del suo apprendista Shinpachi Shimura e dell’aliena Kagura.