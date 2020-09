VALORANT: Riot assume un cheat hunter per combattere gli hacker

Una scelta peculiare è stata fatta da parte della celebre software house di Riot Games, per il suo shooter tattico VALORANT. Il noto cheat hunter GamerDoc è stato assunto ufficialmente dall’azienda con il solo obiettivo di contrastare tutti i furbetti che decidono di utilizzare hack e programmi di terze parti illegali.

Il ragazzo, solo poco tempo fa, è arrivato a fondare la Anti-Cheat Police Department per prevenire eventuali comportamenti scorretti all’interno delle partite di VALORANT. Oggi, è arrivato un tweet dal suo account ufficiale dove ha confermato che è iniziata la sua avventura al fianco del team di VANGUARD, il noto anti-cheat della fruizione.

Noi di GamesVillage.it siamo curiosi di sapere come questa scelta cambierà il mondo competitivo dell’opera.

I can officially announce I will be working with the Vanguard team at Riot

Read: https://t.co/g7ar61uufk

— GamerDoc (@ItsGamerDoc) September 14, 2020