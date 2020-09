League of Legends: Reapered lascia i Cloud9

Hangyu “Reapered” Bok ha deciso di lasciare la celebre organizzazione Esports Cloud9, dopo ben cinque anni di appartenenza al team. Reapered aveva il ruolo di head coach nella sezione del famoso MOBA di Riot Games League of Legends.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale della multigaming, che ha augurato il meglio al ragazzo. Ciò ci fa capire che la partenza è stata pacifica e concordata da entrambe le parti.

La motivazione che ha portato l’uomo a prendere questa dura decisione è stata la mancata qualificazione al League of Legends World Championship, per via di una performance sottotono durante il Summer Split.

Noi di GamesVillage.it auguriamo al professionista il meglio per il fututo, oltre che a essere curiosi sulle prossime mosse dei C9.

Today, we announce the departure of #C9LoL's Head Coach, @Reapered. Thank you for all the memories, draft kingdoms, and achievements within the last 4 years & we wish nothing but the best in your future endeavors!

Watch: https://t.co/RcIOz73jbg pic.twitter.com/fzGIu2YIHm

— Cloud9 (@Cloud9) September 14, 2020