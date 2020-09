Ys IX Monstrum Nox: ecco il trailer sui personaggi

Come vi avevamo fatto sapere a fine agosto, Ys IX Monstrum Nox arriverà qui in occidente nel 2021. Oggi invece il publisher NIS America ha pubblicato un nuovo trailer del JRPG sviluppato da Falcom, in cui vengono mostrati i personaggi del gioco (The Crimson King, The White Cat, The Doll, The Raging Bull, The Hawk, The Renegade, e Aprilis) e le loro tecniche in combattimento, mostrando quindi anche diversi spezzoni di gameplay.

Ys IX Monstrum Nox sarà disponibile dal 5 febbraio 2021 su PlayStation 4, e durante l’estate 2021 su PC e Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche principali del JRPG sviluppato da Falcom attraverso il sito ufficiale di NIS America:

Protettori – Gioca come uno dei sei noti Monstrums, ognuno col suo unico Dono che garantisce abilità come scalare muri o trovare oggetti nascosti per proteggere la città dalle creature oscure

Il mondo dentro le mura – Esplora l’enorme città, accetta missione per aiutare i cittadini ed entra nel Grimwald Nox per sconfiggere le forze che minacciano Balduq

Forza della Notte – Meccaniche familiari, come Schivata e Guardia, ti permettono di contrattaccare i tuoi nemici, mentre le nuove aggiunte, come i Doni e la Modalità Turbo incrementano ulteriormente ancora il potenziale combattivo