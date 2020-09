Poupelle of Chimney Town: audizioni via app per i doppiatori

L’esordio di Poupelle of Chimney Town, film animato ispirato al libro illustrato di Akihiro Nishino, è previsto per dicembre, ma c’è ancora qualche pezzo del puzzle mancante per arrivare alla perfezione. Nello specifico, servono ancora due doppiatori da aggregare al cast, ed è per questo che Studio 4°C ha indetto un’audizione… via app!

Proprio così, la casa di produzione cinematografica ha scelto di dare una possibilità a chiunque di inviare la sua clip audio attraverso il servizio di video livestream LINE LIVE e di cercare così di diventare una comparsa in questa grande produzione animata. I termini per l’iscrizione sono scaduto il 10 settembre, ed è già iniziato il primo giro di selezioni, che continuerà fino al 17 settembre. Dal 19 al 27 settembre è invece previsto il secondo giro di selezioni.

I posti messi in palio sono due, uno maschile e uno femminile, e i vincitori di questo insolito e curioso concorso andranno a doppiare uno lo spazzacamino, e l’altra la madre di Antonio. Si tratta di due ruoli marginali con pochissime battute, tuttavia è pur sempre un primo, piccolo passo nel mondo del cinema d’animazione. I vincitori del concorso saranno poi portati a una sessione di registrazione delle voci a Tokyo, che si terrà tra ottobre e novembre.

Poupelle of Chimney Town è atteso nelle sale per le vacanze natalizie del 2020. La trama, tratta, come si accennava, da un libro illustrato di Akihiro Nishino, è ambientata in una città circondata da un’altissima cinta di mura che impedisce persino di vedere il cielo, e punteggiata di ciminiere, che vomitano nell’aria un denso fumo nero. Nel periodo dei festeggiamenti per Halloween un fattorino, camminando per le strade della città, perde il cuore che stava consegnando, e a causa della terribile cappa di fumo non riesce a ritrovarlo. Eppure quel cuore continuerà a battere sul selciato lì, dov’è caduto…